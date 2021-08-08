Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на Олимпиаде-2020 медалей

Сборная России заняла третье место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) по количеству завоёванных медалей. В активе россиян 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Первая десятка по количеству медалей

1. США — 113 (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые).

2. Китай — 88 (38-32-18).

3. Россия — 71 (20-28-23).

4. Великобритания — 65 (22-21-22).

5. Япония — 58 (27-14-17).

6. Австралия — 46 (17-7-22).

7. Италия — 40 (10-10-20).

8. Германия — 37 (10-11-16).

9. Нидерланды — 36 (10-12-14).

10. Франция — 33 (10-12-11).

Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 14:00 мск.

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