Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на Олимпиаде-2020 медалей
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Сборная России заняла третье место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) по количеству завоёванных медалей. В активе россиян 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.
Олимпийские игры. Токио, Япония. Первая десятка по количеству медалей
1. США — 113 (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые).
2. Китай — 88 (38-32-18).
3. Россия — 71 (20-28-23).
4. Великобритания — 65 (22-21-22).
5. Япония — 58 (27-14-17).
6. Австралия — 46 (17-7-22).
7. Италия — 40 (10-10-20).
8. Германия — 37 (10-11-16).
9. Нидерланды — 36 (10-12-14).
10. Франция — 33 (10-12-11).
Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 14:00 мск.
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