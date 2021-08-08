Глава ОКР заявил, что FIG с опозданием работает над обращением по судейству Авериных на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, на каком этапе рассмотрения находится запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием», — приводит слова Позднякова ТАСС.

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