Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Глава ОКР заявил, что FIG с опозданием работает над обращением по судейству сестёр Авериных на Олимпиаде-2021

Глава ОКР заявил, что FIG с опозданием работает над обращением по судейству Авериных на ОИ
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, на каком этапе рассмотрения находится запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Глава ОКР сделал заявление по поводу спорных результатов многоборья у «художниц» на ОИ
Соперница Кабаевой и опытная украинка. Кто засудил российских гимнасток на Олимпиаде Соперница Кабаевой и опытная украинка. Кто засудил российских гимнасток на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021