Ласицкене: российская лёгкая атлетика жива, нас ничто не сломает

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала выступление на Играх-2020 в Токио.
«Если честно, то мой победный день ещё продолжается, потому что я сегодня не спала. Никак не могла сегодня уснуть, да и вернулись мы со стадиона после допинг-контроля в Олимпийскую деревню очень поздно. Пока поужинали, пока я поговорила с мужем и родителями, а потом уже наступило утро и нужно было собирать уже чемодан. Так я в итоге и не спала. Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определённо кроется какой-то символизм. Это ещё одно доказательство того, что российская лёгкая атлетика жива, нас ничто не сломает», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
- 8 августа 2021
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