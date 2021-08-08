Мостовой: не надо сравнивать «настоящий» спорт с придуманным. Тогда сделаем и футбол 2X2

Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал нововведения в программе Олимпийских игр.

«Жалко, что многие золотые медали не удалось выиграть. Особенно в тех видах, которые истинно считаются настоящими, Олимпийскими, а не новопридуманными. А то когда хвастаются в придуманном виде спорта… баскетбол три на три, волейбол два на два. Давайте футбол сделаем два на два или три на три, тоже медаль выиграем. Конечно, хорошо, что выигрывают, молодцы, но сравнивать не надо. До сих пор вспоминаю Олимпиаду в Сочи, когда человек выиграл медаль в шорт-треке. Смешно сравнивать это с футболом или чем-то ещё. Пятое место в командном зачёте — нормальный результат. Тем более, по величине и количеству участников Китай, Америка и Россия — самые большие страны. Конечно, некоторые не могут выиграть больше медалей, если у них 15 человек на Олимпиаде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.