Гандболистка Анна Вяхирева намерена приостановить карьеру после Олимпийских игр в Токио

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), российская гандболистка Анна Вяхирева объявила, что приостановит карьеру после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Что касается дальнейших планов, я большой максималист по жизни: отдаю всю себя любому делу. По этой причине мне нужно взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок как своё тело, так и ментальное здоровье. Надеюсь, что мой клуб и сборная позволят мне это сделать. Всё-таки у меня есть определённый контракт… Если не получится, я буду работать дальше. Но я очень надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут время для понимания: что мне делать дальше», — передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата».

В Токио 26-летняя Вяхирева в составе сборной России завоевала серебряную медаль, в финале уступив команде Франции со счётом 25:30. Помимо этого Анна была признан самым ценным игроком турнира, то же звание она получила на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также Вяхирева является бронзовым призёром чемпионата мира-2019 и серебряным чемпионата Европы-2018.

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