Анна Вяхирева стала MVP гандбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио
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Правый крайний сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) женского гандбольного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF). Позднее Анна объявила, что приостановит карьеру после Игр в Токио.
В символическую сборную Олимпиады попала ещё одна россиянка Полина Кузнецова, ранее объявившая о завершении карьеры в национальной сборной.
На Олимпиаде в Токио женская сборная России под руководством Алексея Алексеева завоевала серебряную медаль, в финале уступив команде Франции со счётом 25:30. Бронза досталась сборной Норвегии.
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