Матыцин — о гандбольном финале: фортуна сегодня была на стороне соперниц

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление российских гандболисток на Играх-2020 в Японии.

«Поздравляю российских гандболисток с серебром Игр в Токио. Олимпийский турнир начинался для наших спортсменок непросто, но они нашли свою игру, одержали на пути к финалу несколько ярких побед над сильными соперницами. В финальном матче российские гандболистки на равных сражались с француженками. Они до последних секунд игры боролись за победу, просто фортуна сегодня была на стороне соперниц.

Вторую Олимпиаду подряд женская сборная России по гандболу становится призёром Игр, это показатель высокого класса. Мы гордимся нашей командой. Благодарен сборной России за те эмоции, которые она подарила болельщикам, за неё болела вся страна», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.