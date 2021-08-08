Первая ученица Винер призвала заново отсудить личное многоборье в гимнастике на Олимпиаде

Венера Зарипова, первая знаменитая ученица Ирины Винер, четырёхкратная чемпионка СССР, последние 30 лет проживающая в Израиле, высказалась о спорном судействе в финале личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Сейчас правила в гимнастике очень чётко распределены. Мы были воспитаны на чистой художественной гимнастике: хореография, школа, чистые стопы, колени, руки, база работы с предметом, всё красиво, стройно. По новым правилам всё изменено. После их выхода многие тренеры и судьи стали называть художественную гимнастику спортивной акробатикой. Слишком многое зависит от D3 – это риски, мастерство. Когда гимнастка делает практически только одну акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам.

Раньше потери стоили дорого, но сейчас её можно обыграть и выиграть, если на D3 у тебя больше, чем у остальных. На мой взгляд, можно перепроверить результаты. Собрать экспертную и независимую комиссию судей, которые могут всё оценить. Потому что действующие правила D3 написаны будто под Линой Ашрам. Даже с её грубейшей потерей, которую она допустила, она это всё восполняет на D3 и D4. Поэтому можно сесть и отсудить всё заново. Возьмите мониторы, посадите тех же судей даже и выставите заново оценки. Мне очень жалко Дину и Арину. Они же пашут как проклятые – 24 часа в сутки. Это пот, труд, слёзы, травмы. Многие приводят в сравнение падение предмета у Кабаевой, Капрановой, Кудрявцевой. Они не стояли на первом месте пьедестала с падением предмета. Но эти правила при высокой сложности тела и предмета, так как нет ограничений стоять на первом месте. А красота практически не оценивается. Повторюсь, можно пересудить упражнения. Чистота, база, грация, прыжки, элементы – это всё сестры Аверины – обнять и рыдать. Красота чистая, мурашки по коже. А Линой берёт сложностью и мастерством», — сказала Зарипова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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