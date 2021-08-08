Болгарская гимнастка Кирякова — о победе на Олимпиаде-2020: не могу в это поверить

Болгарская гимнастка Стефани Кирякова поделилась эмоциями от победы в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Серебро завоевали россиянки, бронза досталась итальянкам.

«Это нереально, не могу в это поверить. Я не знаю, что сказать. Это самый счастливый момент в жизни. Завоевание золота так много значит для меня. Мы вложили так много сил за эти пять лет, так много работали. Мы всегда верили, что нам по силам победить, но ощущения всё равно нереальные», — сказала Кирякова на пресс-конференции.

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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