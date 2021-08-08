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Матыцин надеется на объяснение оценок соревнований по художественной гимнастике на Играх

Матыцин надеется на объяснение оценок соревнований по художественной гимнастике на Играх
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандал с оценкой российских гимнасток.

«Поздравляю наших спортсменок с медалью Олимпиады. Они показали прекрасное выступление на Играх в Токио, справились с колоссальным давлением, выполняли на высокой скорости сложнейшие элементы. Они боролись и не сдавались до последнего, проявили большую выдержку и характер.

Мы гордимся тем, как российские гимнастки выступили на Олимпиаде. Поздравляю спортсменок, тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и её президента Ирину Винер-Усманову. Надеюсь, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянок и их соперниц», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

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