Матыцин надеется на объяснение оценок соревнований по художественной гимнастике на Играх

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандал с оценкой российских гимнасток.

«Поздравляю наших спортсменок с медалью Олимпиады. Они показали прекрасное выступление на Играх в Токио, справились с колоссальным давлением, выполняли на высокой скорости сложнейшие элементы. Они боролись и не сдавались до последнего, проявили большую выдержку и характер.



Мы гордимся тем, как российские гимнастки выступили на Олимпиаде. Поздравляю спортсменок, тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и её президента Ирину Винер-Усманову. Надеюсь, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянок и их соперниц», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.