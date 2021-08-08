Волейболист Михайлов — об Олимпиаде-2020: я получил невероятное удовольствие, было круто!

Волейболист сборной России Максим Михайлов опубликовал пост в своём «инстаграме», посвящённый выступлению команды на Олимпиаде в Токио. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли сборной Франции со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

«Вот и подходит к завершению Олимпиада, которая подарила столько эмоций, радостных и грустных моментов. Была невероятно сложная подготовка в изоляции, возможно, самая сложная в моей карьере, но, несмотря на это, я получил невероятное удовольствие, это было круто! Хочу сказать огромное спасибо своей Команде (вы лучшие), семье, всем болельщикам, людям, которые смотрели, переживали и особенно поддерживали, это необычайно важно для нас! Вместе мы вернёмся сильнее», — написал Михайлов.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Михайлова.