Волейболист Михайлов — об Олимпиаде-2020: я получил невероятное удовольствие, было круто!

Волейболист сборной России Максим Михайлов опубликовал пост в своём «инстаграме», посвящённый выступлению команды на Олимпиаде в Токио. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли сборной Франции со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
«Вот и подходит к завершению Олимпиада, которая подарила столько эмоций, радостных и грустных моментов. Была невероятно сложная подготовка в изоляции, возможно, самая сложная в моей карьере, но, несмотря на это, я получил невероятное удовольствие, это было круто! Хочу сказать огромное спасибо своей Команде (вы лучшие), семье, всем болельщикам, людям, которые смотрели, переживали и особенно поддерживали, это необычайно важно для нас! Вместе мы вернёмся сильнее», — написал Михайлов.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Михайлова.
- 8 августа 2021
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