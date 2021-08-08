Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Анна Сень: в Рио у тренеров тряслись поджилки при виде Трефилова, в Токио этого не было

Анна Сень: в Рио у тренеров тряслись поджилки при виде Трефилова, в Токио этого не было
Комментарии

Российская гандболистка Анна Сень рассказала, как повлияло на неё отсутствие в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде-2020 Евгения Трефилова.

«В Рио у меня лично, да и у остальных игроков, была уверенность в одном человеке, который был с нами. Сейчас этой уверенности не было. Её никто не может дать кроме него. Тренеры других команд выходят, смотрят, кто на скамейке, и у них уже трясутся поджилки — потому что это Трефилов. Гора, которая своим видом, своей харизмой, своим отношением к нам показывала всё. Сейчас этого не было.

Эта Олимпиада — история преодоления? А мы русские по-другому не можем. Я хотела золотую медаль, но сейчас серебро — наш потолок, наш максимум. До Олимпиады всё не так гладко шло, чтобы мы были уверены, что приехали за золотом. Четыре тренера — это очень тяжело. Мы прислушивались к советам Трефилова с трибуны. Спасибо ему, что до конца поддерживал нас. В матче с норвежками тратил свои нервы и силы, всегда был с нами на связи. Мы все понимаем, что он на трибуне и на скамейке — это разные вещи», — приводит слова Сень «Р-Спорт».

Новость по теме
Анна Вяхирева стала MVP гандбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио
Девчонки, вы просто крутые. Поражение в финале Олимпиады это никак не изменит Девчонки, вы просто крутые. Поражение в финале Олимпиады это никак не изменит
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021