Украина в Токио показала худший результат в истории своих выступлений на летних Олимпиадах

Сборная Украина установила антирекорд на Олимпийских играх в Токио (Япония). В итоговом медальном зачёте команда заняла лишь 44-е место — это худший результат за время выступлений Украины на летних Олимпиадах.
Украинские спортсмены завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. Впервые в истории выступлений на летних Олимпиадах украинцы не смогли выиграть больше одной золотой медали. Раньше худшим результатом были два золота Игр-2016. Тогда украинцы в медальном зачёте стали 35-ми.
Победу в медальном зачёте в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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