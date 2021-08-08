Тренер сборной Франции по гандболу — о финале с Россией: у нас был запасной план

Главный тренер женской сборной Франции по гандболу Оливье Крумбхольц поделился впечатлениями от победы на Олимпиаде в Токио. В финале француженки обыграли сборную России со счётом 30:25.
«Мы счастливы. Это олимпийская медаль. Нашей женской команде не хватало этого титула. Нам потребовалось время, чтобы найти свой путь. Игроки усердно готовились к финалу. В сборной России есть выдающиеся гандболистки. Мы серьёзно готовились к финалу. У нас был запасной план.
Наша команда успешно действовала на площадке, мы доставляли трудности россиянкам. Очень рад, что нам удалось победить с разницей в пять мячей. Я счастлив. Это был непростой день, но мы добились успеха все вместе. Думаю, если бы в ближайшие 48 часов нам пришлось опять бороться за медаль, мы бы это сделали», — сказал тренер на пресс-конференции.
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