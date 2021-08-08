Депутат Лебедев: спортсменам спасибо. Главное, чтобы их медали себе не повесили чиновники

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио. В медальном зачёте команда заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

«Спортсмены выступили так, как смогли. Они к этому готовились. Огромная им благодарность за это. В этой непростой ситуации с допинговыми скандалами, дисквалификациями. Им спасибо и огромное поздравление. Но не хочется, чтобы чиновники повесили на себя медали спортсменов и били себя в грудь. Это не их заслуга, они убивают спорт. Назрели везде реформы, в баскетболе вообще не отобрались, в гимнастике проиграли.

Хотя Олимпиада, конечно, приятное событие для спортсменов. Это событие на всю жизнь. Всех поздравляю, спасибо за медали. Но проблемы надо решать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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