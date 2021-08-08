Болгарская гимнастка — о победе на Олимпиаде: мы надеялись на справедливость и для нас

Болгарская гимнастка Мадлен Радуканова поделилась эмоциями от победы в групповом многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Серебро завоевали россиянки, бронза досталась итальянским «художницам».

«То, что нам удалось осуществить мечту, теперь превосходит всё. Мы надеялись на справедливость, и она восторжествовала. Мы счастливы!» — приводит слова Радукановой Sportal.

Ранее победу в личном многоборье судьи неожиданно отдали представительнице Израиля Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина стала второй, её сестра Арина — четвёртой.

Победу в медальном зачёте Олимпиады одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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