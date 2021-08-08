«Золотые красавицы». Христо Стоичков отреагировал на победу болгарских «художниц» на ОИ

Бывший футболист «Барселоны», болгарин Христо Стоичков отреагировал на победу болгарских «художниц» в командном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Серебро завоевали россиянки, бронза досталась итальянкам.

«Девочки, вы великолепны! «Золотые» красавицы! Я горжусь вами! Горжусь всеми нашими чемпионами. Токио поёт Мила Родино (гимн Болгарии. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Стоичков на своей странице в «Фейсбуке».

Победу в медальном зачёте Олимпиады одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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