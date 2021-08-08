Haaretz: Россия не может смириться с поражением, положившим конец господству в гимнастике

Израильское издание Haaretz опубликовало статью, посвящённую реакции россиян на золото израильской «художницы» Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Она вышла под названием: «Россия в гневе: её олимпийскую гегемонию в художественной гимнастике прервал Израиль».

В материале приведены цитаты Дины Аверины, занявшей второе место, о несправедливом судействе, а также эмоциональная оценка произошедшего депутатом Виталием Милоновым.

«В субботу Линой Ашрам вошла в историю не только как первая израильтянка, завоевавшая олимпийское золото в художественной гимнастике, но и как первая нероссийская победительница в этом виде спорта за два десятилетия. И Россия недовольна.

Россия, похоже, никак не может смириться с поражением, положившим конец её господству в художественной гимнастике», — говорится в статье.

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