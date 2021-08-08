В Минобороны Украины пообещали провести беседу с Могучих из-за снимков с Ласицкене

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала провести с легкоатлеткой Ярославой Могучих беседу по поводу её совместных снимков с россиянкой Марией Ласицкене, которые вызвали острую реакцию украинской общественности. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу.
«Наш бронзовый призёр Токио Ярослава Могучих реально младший лейтенант ВСУ. Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России, вызвал возмутительную реакцию в обществе.
Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понять, что в Украине продолжается российско-украинская война, это вводит определённые ограничения и ответственность.
Настоящее следование спортивным традициям, примерка — фото объятий с российскими спортсменами, когда они тоже становятся призёрами, сразу же использует врага как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет». То есть неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага.
Вместе с этим, пожалуйста, прекратите издеваться над Ярославой, пока мы не услышим её собственных объяснений. Она сейчас находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — написала Анна Маляр на своей странице в «Фейсбуке».
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