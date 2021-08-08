Дмитрий Губерниев — об ОИ: вернём флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги Олимпиады-2020 в Токио.

«Для меня Олимпиада в Токио — это, как в той песне Александры Пахмутовой, сила духа и сила воли. Прежде всего, сила духа и сила воли российского спорта, российской команды. Потому что вот эти сухие, но такие красноречивые цифры, что мы третьи по общему количеству медалей. Да, я закоренелый оптимист, я искренне рассчитывал, что мы больше завоюем золота: 20-23. Но вы знаете причину, почему мы не добились этого результата. Давление, судейские решения.

И вот это выступление нашей команды на Олимпиаде — для кого-то противоречивое, для других оно — побудительный мотив, причина жить. Это очень важный итог Олимпиады, потому что спорт в России не просто жив, мы доказываем, что мы по-прежнему остаемся великой спортивной державой, по-прежнему доказываем свою состоятельность. Я неслучайно говорил на церемонии закрытия, что мы обязательно вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты!», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».