Олимпийский чемпион Максим Храмцов: теперь мы будем родоначальниками тхэквондо, а не Корея

Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, подвёл итоги Игр.
«Все теперь подшучивают, что тхэквондо теперь наш вид. Теперь мы будем родоначальниками тхэквондо, а не Корея. Не знаю, как так получилось. Все были готовы, все подошли в идеальной форме. У нас 4 спортсмена и 4 медали. Два золота, серебро и бронза. Идеальное выступление для нашей сборной.
Ещё в мае я сломал руку, не успел залечить. В первом же бою перелом. Сделал позавчера МРТ. У меня разрыв связок, надо делать операцию. Всё серьезно. Обезболивающих не было. Сражался только на заморозке и жёстком тейпе. Ещё на морально-волевых. Не наносил удары. Только в финале нанёс удар и почувствовал боль. Не бью этой рукой.
Перелом можно скрыть на таком уровне. Откуда соперники могут знать? Я просто не бил руками. У нас в основном работа ногами. Можно руками, но за ноги больше очков. Может, соперники думали, что я просто не рискую. Сейчас всё замечательно, все поздравляют, но хочется отдохнуть. Столько времени прошло, а теперь хочется абстрагироваться от всех. Было бы неплохо море и шезлонг», — сказал Храмцов в эфире «Матч ТВ».
- 8 августа 2021
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