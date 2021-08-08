На Красной площади в Москве состоялся концерт в честь российских олимпийцев

В Москве на Красной площади прошёл концерт в честь спортсменов олимпийской сборной России.

На Васильевском спуске народный артист России пианист Денис Мацуев и музыканты под управлением народного артиста СССР дирижёра Юрия Башмета выступили перед олимпийцами. Они исполнили несколько композиций, включая музыку Петра Чайковского, которая звучала во время церемоний награждения с участием российский спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В конце выступления прозвучал гимн Российской Федерации.

Победу в медальном зачёте Олимпиады одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).



Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).