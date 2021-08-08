Борец Садулаев нёс флаг ОКР, в Токио торжественно потушили олимпийский огонь. Фоторепортаж

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии XXXII летних Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).
В Играх приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Церемония закрытия Игр, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Уважаемые друзья! В течение 16 дней вы поражали нас спортивными достижениями. Благодаря вашей радости и слезам, вы создали магию этих Игр и оставили фантастический след. Вы были быстрее, выше, сильнее. Мы были вместе и едины. Конечно, вы яростно сражались за олимпийскую славу, но мирно сосуществовали в олимпийской деревне. Это послание миру.
Вы вдохновляли нас могуществом спорта. Это было значимо, учитывая множество проблем, с которыми вы столкнулись из-за пандемии. В эти сложные времена вы дарите миру надежду. Впервые с начала пандемии мир объединился. Спорт вернулся на главную сцену. Вся планета объединилась эмоциями. Это дает нам надежду и веру в будущее.
Олимпийские игры в Токио — это игры надежды, единства и мира. Вы — лучшие спортсмены мира, которые сумели осуществить свою олимпийскую мечту. Япония подготовила место для ваших побед. Японский народ может гордиться за ваши достижения. От имени всех спортсменов мы говорим спасибо Японии и Токио. Отдельная благодарность волонтерам. Ваши улыбки согревают наши сердца», — сказал Бах на церемонии закрытия.
Лучшие кадры с торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 8 августа 2021
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:36
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:24
-
17:16
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:09
-
16:08
-
15:51
-
15:34
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:08
-
15:07
-
14:56
-
14:52
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
14:04
-
13:49
-
13:40
-
13:27
-
13:25
-
13:24