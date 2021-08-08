Борец Садулаев нёс флаг ОКР, в Токио торжественно потушили олимпийский огонь. Фоторепортаж

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии XXXII летних Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).



В Играх приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Церемония закрытия Игр, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.



Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2020 в Токио.



«Уважаемые друзья! В течение 16 дней вы поражали нас спортивными достижениями. Благодаря вашей радости и слезам, вы создали магию этих Игр и оставили фантастический след. Вы были быстрее, выше, сильнее. Мы были вместе и едины. Конечно, вы яростно сражались за олимпийскую славу, но мирно сосуществовали в олимпийской деревне. Это послание миру.



Вы вдохновляли нас могуществом спорта. Это было значимо, учитывая множество проблем, с которыми вы столкнулись из-за пандемии. В эти сложные времена вы дарите миру надежду. Впервые с начала пандемии мир объединился. Спорт вернулся на главную сцену. Вся планета объединилась эмоциями. Это дает нам надежду и веру в будущее.



Олимпийские игры в Токио — это игры надежды, единства и мира. Вы — лучшие спортсмены мира, которые сумели осуществить свою олимпийскую мечту. Япония подготовила место для ваших побед. Японский народ может гордиться за ваши достижения. От имени всех спортсменов мы говорим спасибо Японии и Токио. Отдельная благодарность волонтерам. Ваши улыбки согревают наши сердца», — сказал Бах на церемонии закрытия.

Лучшие кадры с торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.