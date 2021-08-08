Японские болельщики раскритиковали судейство художественной гимнастики на Олимпиаде-2020

Посетители японского портала Yahoo News Japan раскритиковали судейство в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике.

Россиянка Дина Аверина в борьбе за золото уступила израильтянке Линой Ашрам 0,125 балла. При этом Аверина выполнила все упражнения безупречно, а Ашрам потеряла ленту.

Aij: Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?



Yon: Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки, ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали».



tm1: У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сёстры Аверины должны были взять два первых места.



u8b: Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально «притчей во языцех» всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление! Необходимо прекратить действия, которые разрушают высокий дух Олимпийского движения!



Yug: С самого начала у всех было гигантское сомнение: «Потерять ленту и победить. Это как?!» Даже несмотря на такую грубую ошибку, Ашрам получает высокую оценку. Это как? Насколько известно, специалисты тоже были удивлены оценкой израильтянки, потерявшей ленту. Вообще-то она должна была уступить первенство русской.