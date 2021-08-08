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Олимпийский чемпион Храмцов: сказали, что 100% травма сама не заживёт

Олимпийский чемпион Храмцов: сказали, что 100% травма сама не заживёт
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Чемпион Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Максим Храмцов рассказал об итогах медицинского обследования на травмированной руке.

Храмцов повредил руку в первом же поединке Игр, но сумел победить ещё в двух встречах и завоевать золотую медаль в весовой категории до 80 кг.

«Сделал МРТ. У меня разрыв связок и, скорее всего, придётся делать операцию. Оказалось чуть серьёзнее, чем думал. Пока ещё не связывался с врачом, который будет делать мне операцию. Вообще сказали, что 100% травма сама не заживёт, требуется хирургическое вмешательство. Даже если кость срастётся, то после сильных ударов снова будет всё ломаться. Буду делать операцию в Москве.

В декабре у нас уже начинаются соревнования. К этому времени уже завершу процесс восстановления и буду в форме», — приводит слова Храмцова РИА «Новости».

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