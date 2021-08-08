«Это антисудейство!» Мария Захарова — о скандале в художественной гимнастике на ОИ-2020

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка Дина Аверина в борьбе за золото уступила израильтянке Линой Ашрам 0,125 балла. При этом Аверина выполнила все упражнения безупречно, а Ашрам потеряла ленту.

«Я сегодня прочитала японскую прессу, которая собрала отзывы поклонников художественной гимнастики. Японцы, обычные граждане этой страны, были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели всё, весь мир всё видел! Ирина Александровна Винер назвала всё своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно других слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию», — приводит слова Захаровой «Спорт-экспресс».