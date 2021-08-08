Саблистка Софья Великая: берём штурмом Париж!

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая во время чествования российских олимпийцев на Красной площади в Москве ответила на вопрос, будет ли она принимать участие на Играх — 2024 в Париже.

«Берём штурмом Париж! Спасибо людям, которые любят спорт, мы чувствовали вашу поддержку. Нам приятно радовать вас медалями и победами. Давайте поддержим и тех, кто достойно выступал, но у кого не получилось. Вместе нам всё по силам, несмотря на пандемию, и на санкции. Только вперёд», — сказала Великая болельщикам.

Напомним, в Токио Великая в третий раз в карьере завоевала серебряную медаль в личном первенстве, а также вторую золотую медаль в командном первенстве. Также Софья является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.