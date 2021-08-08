Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отреагировал на судейский скандал на Олимпиаде-2020

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко пообещал, что ситуации на Олимпийских играх в Токио, где политика помещала справедливой оценке выступления российских спортсменов, не будут оставлены без внимания.

Так, сборная России по художественной гимнастике из-за спорного судейства впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота: и Дина Аверина, и группа стали серебряными призёрами в многоборье. Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

«Для наших спортсменов это были, пожалуй, одни из самых сложных состязаний: пандемия и особые условия подготовки к Олимпиаде, отсутствие зрителей и те обстоятельства, которые морально довлели на них. Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо.

Совместно с Минспорта детально проанализируем результаты выступлений наших спортсменов. Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России», – приводит слова Чернышенко РИА «Новости».