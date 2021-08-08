Познер — об ОИ: мы заслужили наказание за допинговый скандал. Надеюсь, усвоили этот урок

Известный телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Я полагал, что по медальному зачёту мы будем либо на четвертом, либо на пятом месте. Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами.

Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным.

Возможно, это политика. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Американская спортсменка намекала на допинговые скандалы. Я эту реакцию понимаю, но я её не поддерживаю. Вообще, тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причём широко. Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите?

Я думаю, мы заслужили такое отношение. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», — приводит слова Познера «Матч ТВ».