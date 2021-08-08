«Это же не 3-я мировая». Австралийцы ответили на жалобы по поводу пьяных выходок после ОИ

Австралийские регбисты ответили на жалобы по поводу пьяных выходок во время полета домой с Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Напомним, спортсмены оказались в центре скандала после завершения выступления на Играх. Они устроили пьяный дебош во время полёта на родину. Представители авиакомпании заявили, что спортсмены выпивали алкоголь на борту, громко пели и кричали. Нескольких спортсменов вырвало на их местах в салоне, а также в туалете, что привело к его поломке. Сообщается, что австралийцы также пытались достать больше алкоголя, несмотря на отказ со стороны бортпроводников.

«Какая разница, кого вырвало, это же не третья мировая война?», — прокомментировал ситуацию один из регбистов.

«Людям разрешено блевать, для этого и существуют пакеты для рвоты в самолётах… Если кого-то стошнило, то это явно не в первый раз. Кого это вообще волнует? Почему регби втягивают в грязь?», — приводит слова другого игрока Fox Sports.

Некоторые игроки будут вынуждены посетить консультации по алкоголю после того, как олимпийский шеф-миссия Австралии назвал поведение неприемлемым.