Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Вархольм заявил, что соперник из США бежал по воздуху в шиповках на трамплинах

Вархольм заявил, что соперник из США бежал по воздуху в шиповках на трамплинах
Комментарии

Олимпийский чемпион в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм раскритиковал новые высокотехнологичные шиповки Nike, которые использовали на Играх-2020 его соперники — американец Рай Бенджамин и бразилец Алисон Дос Сантос. Вархольм, который не пользуется «супершипами», опередил соперников и установил мировой рекорд – 45,94 секунды.

Возмущение Вархольма вызвало не то, что шиповки не помогли соперникам его обыграть, а то, что бег американца по технике напоминал полёт по воздуху с отталкиванием от трамплина.

«Не понимаю, зачем класть что-либо в кроссовки для бега. На средней дистанции – да, из-за амортизации. Для смягчения вы можете положить туда хоть матрас. Но если вы ставите трамплин, думаю, это чушь собачья, и это подрывает доверие к нашему виду спорта», — приводит слова Вархольма The Guardian.

Новость по теме
Норвежец Карстен Вархольм выиграл золото ОИ в беге на 400 м барьерами с мировым рекордом
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021