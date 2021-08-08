Вархольм заявил, что соперник из США бежал по воздуху в шиповках на трамплинах

Олимпийский чемпион в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм раскритиковал новые высокотехнологичные шиповки Nike, которые использовали на Играх-2020 его соперники — американец Рай Бенджамин и бразилец Алисон Дос Сантос. Вархольм, который не пользуется «супершипами», опередил соперников и установил мировой рекорд – 45,94 секунды.

Возмущение Вархольма вызвало не то, что шиповки не помогли соперникам его обыграть, а то, что бег американца по технике напоминал полёт по воздуху с отталкиванием от трамплина.

«Не понимаю, зачем класть что-либо в кроссовки для бега. На средней дистанции – да, из-за амортизации. Для смягчения вы можете положить туда хоть матрас. Но если вы ставите трамплин, думаю, это чушь собачья, и это подрывает доверие к нашему виду спорта», — приводит слова Вархольма The Guardian.