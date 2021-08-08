«Циничное нарушение спортивных принципов». Вице-президент ВФХГ — о судействе на ОИ-2020

Первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Андрей Гурьев дал комментарий по поводу судейства на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«К сожалению, олимпийский турнир в Токио запомнится нам прежде всего тем, что самый яркий спортивный праздник был омрачен драматическими событиями в олимпийском движении. Результаты соревнований в художественной гимнастике стали следствием циничного нарушения спортивных принципов – честного соперничества и справедливого судейства», — приводит слова Гурьева «Р-спорт».
Победу в медальном зачёте Олимпиады одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).
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