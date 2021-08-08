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Во время передачи флага ОИ Франции самолеты нарисовали в небе Парижа французский триколор

Во время передачи флага ОИ Франции самолеты нарисовали в небе Парижа французский триколор
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8 августа на церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады, которая проходила на Национальном стадионе в столице Японии, состоялась передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр — Парижу. В 2024 году Игры примет Франция. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Церемония передачи олимпийского флага была ярко отпразднована в Париже. Видео происходившего на площади у Эйфелевой башни было показано на стадионе в Токио и включено в трансляцию закрытия Олимпиады-2020.

Вокруг Эйфелевой башни пролетели самолеты, которые нарисовали в небе Парижа флаг Франции. На площади проходил концерт с участием артистов и известных спортсменов. В руках зрителей были национальные флаги Франции.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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Новости. Олимпиада 2020
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