Во время передачи флага ОИ Франции самолеты нарисовали в небе Парижа французский триколор

8 августа на церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады, которая проходила на Национальном стадионе в столице Японии, состоялась передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр — Парижу. В 2024 году Игры примет Франция. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг мэру Парижа Анн Идальго.
Церемония передачи олимпийского флага была ярко отпразднована в Париже. Видео происходившего на площади у Эйфелевой башни было показано на стадионе в Токио и включено в трансляцию закрытия Олимпиады-2020.
Вокруг Эйфелевой башни пролетели самолеты, которые нарисовали в небе Парижа флаг Франции. На площади проходил концерт с участием артистов и известных спортсменов. В руках зрителей были национальные флаги Франции.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
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