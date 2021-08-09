«А тогда не жаловались». В Израиле напомнили, что Аверина тоже побеждала с потерей ленты

Израильское издание Sport5 опубликовало статью о российской гимнастке Дине Авериной, которая осталась недовольна судейством на Олимпийских играх в Токио. Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля, которая во время выступления уронила ленту. Аверина завоевала серебряную медаль.
Дине припомнили, что на чемпионате мира в 2018 году она также потеряла ленту во время выступления, но тогда она взяла золото. Линой Ашрам на ЧМ-2018 заняла второе место.
«А тогда не жаловались», — гласит заголовок статьи.
Российская сторона осталась недовольна судейскими оценками на Олимпиаде в Токио. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили. После этого Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.
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