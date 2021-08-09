Трефилов обратился к Винер-Усмановой после скандала с судейством в гимнастике на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал судейство в гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что Ирина Винер-Усманова в любом случае не должна расстраиваться У неё прекрасная школа, школа будет продолжать работать и у неё будет куча чемпионов. Я приводил, и буду приводить Ирину в пример.

Как сейчас мне рассказали, там шла подработка по правилам. Они до самого начала Олимпиады меняли правила. Смысл такой — практически все начали выполнять цирковые номера, а мы ушли от артистичности. Ушли к сложности, сами же поменяли правила и сами на это напоролись. Вот Линой Ашрам потеряла снаряд, а стала чемпионкой», — приводит слова Трефилова Р-спорт.

Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

При этом, российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.