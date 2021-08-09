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«Люблю этого украинского парня!» Дмитрий Губерниев показал фото с прыгуном в воду Середой

«Люблю этого украинского парня!» Дмитрий Губерниев показал фото с прыгуном в воду Середой
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с 15-летним украинским прыгуном в воду Алексеем Середой. На прошедших Олимпийских играх в Токио (Япония) уроженец Николаева вышел в финал соревнований на 10-метровой вышке и занял шестое место.

«Люблю этого украинского парня! Замечательный прыгун в воду Алексей Середа! Ему всего 15 лет, и он станет великим чемпионом!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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