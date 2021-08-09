Глава ОКР Станислав Поздняков подвёл итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подвёл итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Олимпийский огонь погас, поэтому самое время подвести первые итоги. В активе команды ОКР в Токио 71 награда (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Можно сказать, что общим итогом Олимпиады доволен, мы впервые с 2008 года завоевали больше 70 наград, по общему результату мы превысили показатель Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, по статистике превысили показатель Игр 2012 года в Лондоне.

Наши парни и девушки героически сражались с соперниками, а порой с судьями приходилось сражаться. Каждый, кто выступил на Олимпийских играх — настоящий герой.



Безусловными лидерами нашей команды являлись борцы, фехтовальщики и стрелки. Успешно выступили мастера тхэквондо, гимнасты и пловцы. Синхронистки показали высочайший класс. Очень рад за Марию Ласицкене, как уже говорили, у неё был долгий и тернистый путь к золоту.



Желаю всем нашим спортсменам, которые остановились в шаге от золотого пьедестала, сделать этот шаг в Париже. Кроме этого, и волейболистам, и гандболисткам, и рапиристам желаю через три года взять реванш у команды Франции на их домашних аренах.



Конечно, подводить окончательную черту всё-таки ещё рано. Впереди нас ждёт развитие ситуации с Международной федерацией гимнастики. Но прямо сейчас вся команда собирается в Международном аэропорту Токио, чтобы вылететь домой. Встречай, Москва!» — написал Поздняков в своём «инстаграме».

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).

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