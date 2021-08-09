Греческие ватерполисты пожертвуют часть призовых с ОИ-2020 пострадавшим от лесных пожаров

Мужская сборная Греции по водному поло, ставшая серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (Япония), пожертвует часть призовых пострадавшим от лесных пожаров в стране.

Напомним, ранее владелец футбольного клуба «Олимпиакос» Вангелис Маринакис обещал греческим ватерполистам денежное вознаграждение за их выступление на Олимпиаде.

«Мы от всей души хотим поблагодарить господина Маринакиса за столь щедрый жест и, ощущая ответственность в это тяжёлое время, которое переживает наша страна, считаем своим долгом помочь, пожертвовав половину суммы пострадавшим от пожаров.

Вдобавок мы хотим поблагодарить всех греков за поддержку, которую мы получали все эти дни, и надеемся, что они будут нами гордиться», – сказал капитан команды Яннис Фунтулис. Его заявление опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета Греции.

Напомним, мужская сборная Греции по водному поло завоевала серебро летних Олимпийских игр в Токио (Япония), уступив в финале команде Сербии со счётом 10:13 (3:6, 4:2, 2:2, 1:3).