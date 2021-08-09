Президент Федерации велоспорта России: мы не добрали одну медаль на треке

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов поделился мнением, что российской команде было по силам взять три медали на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Женский командный спринт подтвердил свой класс, и в женском мэдисоне у нас есть медаль. Всё это только повод сконцентрироваться и продолжать работу дальше. У нас неплохой резерв и нужно сделать так, чтобы представительство в тех видах, где мы не выступали – в частности, в мужском темпе – было расширено. Плюс нужно прибавлять качественно в результатах.

Понятно, что Олимпиада – это момент отсчёта и подведения итогов, но у нас впереди до конца сезона ещё много стартов. В частности, чемпионат мира. Тогда и поговорим об итогах более обстоятельно. Понятно, что мы не рассчитывали на то, что приедем и будем фаворитами во всех видах. Надеялись побороться в спринтерских видах, зацепиться за медаль в мэдисоне. И две медали у нас есть. Плюс Денис Дмитриев был в шаге от пьедестала в спринте.

Думаю, мы тут не добрали одну медаль на треке, но при всех равных условиях и ограничениях в пандемию хочется сказать, что у европейцев была возможность больше участвовать в соревнованиях, чем у нас. Они проводили и закрытые старты между собой, не уезжая далеко от дома.

В маунтинбайке у нас смена поколений. К сожалению, не смогла выступить Кристина Ильина, получившая травму. У нас есть молодые гонщицы с хорошим потенциалом, которые способны значительно прибавить к Играм в Париже. В ВМХ-рейсе мы увеличили своё представительство на Олимпиаде, по ВМХ-фристайлу у нас два человека выступило на дебютных для вида спорта Играх в Токио. Соберём президиум после оставшихся крупных соревнований, обсудим все итоги. Работы впереди очень много, до следующих Игр остаётся не так много времени», – приводит слова Екимова «РИА Новости».

В велоспорте на треке бронзовыми призёрами Олимпиады-2020 в командном спринте стали россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская также завоевали бронзу в мэдисоне.

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