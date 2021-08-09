Белорусская легкоатлетка Тимановская продаёт медаль на аукционе

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр в Минске, которую она завоевала в 2019 году на дистанции 100 м.

Начальная стоимость лота составила 5 тысяч долларов. Пока им заинтересовался один потенциальный покупатель.

В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь. Однако в аэропорту спортсменка обратилась за помощью к японской полиции.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся