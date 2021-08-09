«Судья — не сантехник Яша». Бирюкова — критикам её поста об итогах многоборья у гимнасток

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала пост в ответ на критику в её адрес за поздравления россиянок с завоеванием серебра Олимпиады в Токио. В индивидуальном многоборье второе место заняла Дина Аверина, золото выиграла Линой Ашрам из Израиля. Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье, победила Болгария. По окончании соревнований Бирюкова в «Инстаграме» подвела итоги многоборья и поздравила россиянок с серебром, за что её раскритиковали в комментариях.

«Болельщик — это человек, который несмотря ни на что поддерживает свою любимую гимнастку. Главное слово здесь — поддерживает. Не принижает её, не говорит про то, что она проиграла, не проецирует на неё своё мнение, своё ожидание и уж тем более не порочит соперниц. Потому что, по незамысловатой логике вещей, у соперниц есть свои болельщики. Для чего вам «стенка на стенку»? Болельщик — это вторая мать, которая любит, несмотря ни на что. Любит безусловно, а не за что-то.

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Я в непонимании, как может наш народ-болельщик так обесценить труд наших гимнасток и говорить о том, что поздравлять с серебром — это позор. Как я посмела поздравить с серебром… Люди, вы что? Что я только о себе не услышала в ваших комментариях. Будучи сама спортсменкой, я понимаю, чего стоит попасть на Олимпиаду, не говоря уже о том, чтоб встать на пьедестал.

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Судья — это не сантехник Яша, который ещё вчера ремонтировал унитаз у ваших соседей. Чтобы стать судьёй, нужно много учиться, а не просто быть гимнасткой. К примеру я в данный момент знаю только о том, что оценка по этим правилам — открытая, и это даёт возможность набирать баллы любыми способами, в отличие от прежних правил. И я не возьмусь считать баллы, потому что не училась на судью, не проходила аттестацию. Оставьте всё решать профессионалам. Для этого у нас есть свой тренерский и судейский штаб. Или вы считаете, что у нас нет профессионалов и вы своими возмущёнными комментариями как-то поможете нашим гимнасткам?

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И последнее. Крикуны, пишите не в соцсетях свои гневные комментарии, а на официальные сайты федераций, МОК, где вы под своим настоящим именем предложите дельные советы по ситуации», — написала Бирюкова в своём «инстаграме».

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