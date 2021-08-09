Матыцин: паралимпийская сборная отправляется в Токио без медальных планов и задач

В понедельник на учебно-тренировочной базе в Новогорске прошла встреча российских паралимпийцев с министром спорта России Олегом Матыциным. Он прокомментировал задачи сборной на предстоящих Играх в Токио (Япония).

«Не ставим медальных планов и задач. Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжёлых условиях, а это и климатические условия, и все сложности, связанные с ковидом, показали максимум своих возможностей в честной борьбе, показали, что они достойные сыны и дочери нашей страны.

Мы всегда гордились нашими паралимпийцами, потому что они демонстрируют нам любовь к жизни, к спорту, уважение к труду. Этому они учат всех нас, и ответственность россиян — поддержать их», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 242 спортсмена. Они примут участие в 19 видах спорта.

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