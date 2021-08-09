Главный тренер сборной России по велоспорту на треке подвёл итоги ОИ-2020

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец оценил успехи команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«У нас было две медали в Рио-де-Жанейро, сейчас тоже две. Да, в Рио была медаль более высокого достоинства в командном спринте (серебро), но теперь у нас есть медаль и в темповой дисциплине, что радует.

Медали есть, есть четвёртое место Дениса Дмитриева в спринте, но в женских индивидуальных видах остались вне борьбы за награды – соперницы оказались объективно сильнее. При этом, конечно, обидно за наших девчонок, потому что и Настя, и Даша были хорошо готовы, с этими же соперницами успешно боролись на других стартах.

Считаю, что акклиматизация в Японии прошла нормально, об этом свидетельствуют секунды Дмитриева в квалификации – рекорд России. Были космические результаты в командных гонках, но в том же спринте Дмитриев по результатам держался на уровне. Так что мы достойно боролись, сделали всё, что могли. Теперь уже должны думать о подготовке к Олимпийским играм в Париже», — цитирует тренера «Р-спорт».