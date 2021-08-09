Лукашенко о Тимановской: она бы сама это не сделала, если бы ею не управляли

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.
«Тимановская. 36-е место в своей дисциплине. Больше не надо ни о чём говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может что-то сказать. Это великая спортсменка.
А ты что? Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили её в состав команды. Знали её результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они ещё на меня накатывают.
В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли.
Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: «Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ». Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это», – приводит слова Лукашенко by.tribuna.com со ссылкой на телеканал «ОНТ».
- 9 августа 2021
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:14
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:44
-
13:27
-
13:24
-
13:06
-
13:02
-
12:31
-
12:24
-
12:02
-
11:59
-
11:59
-
11:30
-
11:20
-
11:18
-
11:06
-
10:55
-
10:28
-
10:25
-
10:16
-
09:59
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:03
-
08:46
-
08:30
-
08:22
-
08:09
-
07:57