Лукашенко о Тимановской: она бы сама это не сделала, если бы ею не управляли

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Тимановская. 36-е место в своей дисциплине. Больше не надо ни о чём говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может что-то сказать. Это великая спортсменка.

А ты что? Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили её в состав команды. Знали её результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они ещё на меня накатывают.

В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли.

Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: «Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ». Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это», – приводит слова Лукашенко by.tribuna.com со ссылкой на телеканал «ОНТ».