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«Не знает, за кого болеть». Губерниев ответил Познеру на слова про наказание России на ОИ

«Не знает, за кого болеть». Губерниев ответил Познеру на слова про наказание России на ОИ
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил Владимиру Познеру, который на днях заявил, что Россия заслуживает наказания за допинговые скандалы на Олимпийских играх.

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединённые Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трёх головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия.

Вне зависимости от мнения Владимира Познера, наша команда выглядит здорово, уверенно. Через три года мы будем ещё сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию», — цитирует Губерниева URA.Ru.

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