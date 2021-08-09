«Не знает, за кого болеть». Губерниев ответил Познеру на слова про наказание России на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил Владимиру Познеру, который на днях заявил, что Россия заслуживает наказания за допинговые скандалы на Олимпийских играх.

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединённые Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трёх головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия.

Вне зависимости от мнения Владимира Познера, наша команда выглядит здорово, уверенно. Через три года мы будем ещё сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию», — цитирует Губерниева URA.Ru.