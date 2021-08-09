Великая: наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже. Болельщики вдохновили не заканчивать

Олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая рассказала о продолжении карьеры и о том, примет ли она участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Да, наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже, если меня возьмет главный тренер. До этого еще долгий путь. Все болельщики вдохновили меня не заканчивать и продолжать радовать фехтованием всех», — приводит слова Великой «РИА Новости».
Напомним, в Токио Великая в третий раз в карьере завоевала серебряную медаль в личном первенстве, а также вторую золотую медаль в командном первенстве. Также Софья является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.
На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, расположившись на пятом месте медального зачёта.
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