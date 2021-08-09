Саблистка София Позднякова: рада, что с Соней Великой встретилась только в финале ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио, российская саблистка София Позднякова подвела итоги своего выступления в столице Японии.

«Олимпиада была необычной, моя первая Олимпиада, сравнить не с чем. Год был непростой. Было непросто постоянно находиться на базе без возможности видеть близких, но мы преодолели все трудности, долетели до Олимпиады. Олимпиада была в кайф, я попала в поток и получила большое удовольствие. Рада нашему командному золоту и тому, что с Соней Великой мы встретились только в финале», — приводит слова Поздняковой «Р-спорт».

Отцом Софии является четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Спортсменка замужем за фехтовальщиком Константином Лохановым.



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