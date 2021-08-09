Белорусская ассоциация гимнастики — в адрес России: псевдовеликие вы наши, снимите корону

Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики ответил россиянке в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной в «Фейсбуке». Ранее Виноградная объявила, что израильтянка Линой Ашрам заслуженно получила золото Олимпийских игр в Токио (Япония), обойдя по сумме баллов Дину Аверину.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — ответил аккаунт ассоциации в комментариях.

Напомним, судейские решения на олимпийских соревнованиях в индивидуальном многоборье вызвали возмущение у многих спортсменов и тренеров. После выставления оценок главный тренер россиянок Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу арбитров.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме Украинская судья резко отреагировала на слова Винер-Усмановой о работе арбитров