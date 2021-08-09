Спортсмены ОКР: на своей родной земле мы наконец можем называть себя русскими!

Все российские спортсмены, участвовавшие на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), прилетели в Россию. Ранее самолёт с российской делегацией приземлился во Внуково.

«Привет, ОКР. Мы на своей родной земле. Мы наконец можем говорить: «Россия», «Мы русские!» Мы сборная России! Ура», — сказали спортсмены по прилёте в Москву.

После прилёта российская делегация сразу направится на Красную площадь. Там запланированы торжественная встреча сборной и чествование команды.

В Токио осталась каратистка Анна Чернышёва, которая так и не выступила на Олимпиаде. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают участников Игр, у которых обнаружился коронавирус.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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