Врач сборной России рассказал, что до Олимпиады у Шубенкова не было рисков для здоровья

Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский рассказал, что на момент прохождения обследования рисков для здоровья легкоатлета Сергея Шубенкова не было. Атлет снялся с Олимпийских игр в Токио перед квалификационным забегом на дистанции 110 метров с барьерами из-за травмы (подозрение на частичный разрыв ахилла).
«Важно понимать, что большинство профессиональных атлетов живёт и выступает с хроническими повреждениями опорно-двигательного аппарата. Это их профессиональное заболевание, и грань между частичным и полным разрывом может быть пройдена очень быстро. Но если они попали на Олимпийские игры, значит, на момент прохождения углублённого медицинского обследования (УМО) риска для их здоровья не было. И тренерский штаб принял такое решение, что вкупе с их лучшим результатом и состоянием здоровья они могут поехать на Олимпийские игры.
Атлет в спорте высших достижений, а тем более олимпиец — это тот человек, который понимает, что благодаря своим выступлениям он всегда ставит на чашу весов здоровье. И спорт высших достижений всегда сопряжён с получением травм и какими-либо хроническими состояниями. Почти у всех спортсменов есть профессиональное заболевание. У Шубенкова это оказался ахилл, слабое место, которое, к сожалению, дало о себе знать. Он крайне расстроен этим, медицинский штаб и тренерский состав сделали всё возможное, чтобы эта травма у него не рецидивировала. Но на то они и Олимпийские игры, что всё всегда происходит на пределе человеческих возможностей», — приводит слова Жолинского ТАСС.
- 9 августа 2021
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